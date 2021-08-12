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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Лавров назвал саммит Крымской платформы "шабашем"

Лавров отрицает аннексию Россией украинского Крыма
Лавров отрицает аннексию Россией украинского Крыма
Фото: EPA

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал учредительный саммит Крымской платформы, который должен состояться в Киеве, "шабашем". Об этом пишет ТАСС 12 августа.

Лавров сказал, что на саммите "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

Также Лавров повторил пропагандистские утверждения российских властей о "госперевороте" в Украине и отрицал аннексию Россией украинского Крыма.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 11 августа сообщал, что количество участников Крымской платформы, учредительный саммит которой пройдет 23 августа в Киеве, выросло до 37.

В июле глава МИД Украины пояснял, что не разглашает список стран, которые согласились участвовать, чтобы "не облегчать дело Службе внешней разведки РФ".

Известно, что приглашение посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Соединенные Штаты Америки будет представлять экс-кандидат в президенты и министр транспорта Пит Буттиджич.

Теги: Россия, Украина, Сергей Лавров, оккупация, МИД России, Крымская платформа
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