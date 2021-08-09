"Количество участников увеличилось до 34". Еще одна страна подтвердила участие в саммите Крымской платформы

"Еще одна европейская страна только что подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников увеличилось до 34. Платформа продолжает получать поддержку, и мы продолжаем работать над привлечением большего количества партнеров", – отметил он.
* One more European country has just confirmed its participation at the Crimea Platform Summit on August 23rd. The overall number of participants has risen to 34. The Platform keeps gaining support, and we keep working on engaging more partners.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 9, 2021
Кулеба не уточнил, какая страна заявила об участии в саммите. В июле он пояснял, что не разглашает список стран, которые согласились участвовать, чтобы "не облегчать дело Службе внешней разведки РФ".
В МИД Украины ожидают, что участие в саммите, который будет проходить в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве, примут до 40 стран. Об этом 6 августа на учредительном форуме экспертной сети Крымской платформы заявила заместитель Кулебы Эмине Джапарова.
Украина не скрывает, что приглашение посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Соединенные Штаты Америки будет представлять экс-кандидат в президенты и министр транспорта Пит Буттиджич.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.
В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".