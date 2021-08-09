"Количество участников увеличилось до 34". Еще одна страна подтвердила участие в саммите Крымской платформы

Кулеба не уточнил, какая страна заявила об участии в саммите Фото: EPA

"Еще одна европейская страна только что подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников увеличилось до 34. Платформа продолжает получать поддержку, и мы продолжаем работать над привлечением большего количества партнеров", – отметил он.

* One more European country has just confirmed its participation at the Crimea Platform Summit on August 23rd. The overall number of participants has risen to 34. The Platform keeps gaining support, and we keep working on engaging more partners. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 9, 2021

Кулеба не уточнил, какая страна заявила об участии в саммите. В июле он пояснял, что не разглашает список стран, которые согласились участвовать, чтобы "не облегчать дело Службе внешней разведки РФ".

В МИД Украины ожидают, что участие в саммите, который будет проходить в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве, примут до 40 стран. Об этом 6 августа на учредительном форуме экспертной сети Крымской платформы заявила заместитель Кулебы Эмине Джапарова.

Украина не скрывает, что приглашение посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Соединенные Штаты Америки будет представлять экс-кандидат в президенты и министр транспорта Пит Буттиджич.