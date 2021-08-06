Участие в саммите Крымской платформы подтвердили 32 страны – Кулеба

"В Вашингтоне на всех встречах тоже огромная поддержка Крымской платформы. Все только начинается", – добавил он.

Министр не назвал страну, которая присоединилась к саммиту. В июле он пояснял, что не разглашает список стран, которые согласились участвовать, чтобы "не облегчать дело Службе внешней разведки РФ".

Украина не скрывает, что приглашение посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Соединенные Штаты Америки будет представлять экс-кандидат в президенты и министр транспорта Пит Буттиджич.