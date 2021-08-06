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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Участие в саммите Крымской платформы подтвердили 32 страны – Кулеба

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Список стран, которые примут участие в саммите Крымской платформы, растет
Список стран, которые примут участие в саммите Крымской платформы, растет
Фото: krymr.com

Еще одна страна подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы, число участников выросло до 32. Об этом 5 августа написал в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который сейчас находится с визитом в США.

"В Вашингтоне на всех встречах тоже огромная поддержка Крымской платформы. Все только начинается", – добавил он.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159356329583389

Министр не назвал страну, которая присоединилась к саммиту. В июле он пояснял, что не разглашает список стран, которые согласились участвовать, чтобы "не облегчать дело Службе внешней разведки РФ".

Украина не скрывает, что приглашение посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Соединенные Штаты Америки будет представлять экс-кандидат в президенты и министр транспорта Пит Буттиджич.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Теги: США, Крым, аннексия, Дмитрий Кулеба, саммит, Крымская платформа
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