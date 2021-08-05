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"Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным". Кулеба встретился с Блинкеном

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Кулеба назвал Украину оплотом демократии в Центральной и Восточной Европе
Кулеба назвал Украину оплотом демократии в Центральной и Восточной Европе
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 августа встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщила пресс-служба МИД в Facebook.

На брифинге перед встречей Кулеба сказал, что Украина ведет динамичный диалог с администрацией президента США Джо Байдена.

"Мы находимся здесь сегодня с целью подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа. Мы хотим, чтобы это был продуктивный визит со множеством результатов, которые выведут наши отношения на новый уровень", – заявил глава МИД.

Блинкен сообщил, что тесно работал с Кулебой последние шесть месяцев после вступления в должность госсекретаря

"У нас много работы, которая сейчас продолжается. США абсолютно преданы независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы будем и дальше работать вместе для сильной Украины, которая способна защищать себя от внешней агрессии, но также продвигаться вперед жизненно необходимым путем реформ, которые в дальнейшем будут укреплять ее демократию и экономику. Мы обсудим и ряд других совместных региональных вызовов", – сказал госсекретарь США.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/995950704570162/

Кулеба назвал Украину оплотом демократии в Центральной и Восточной Европе, отметило информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"И мы хотим тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы сделать весь регион историей успеха", – подчеркнул глава МИД Украины.

Контекст:

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и Кулеба 4 августа прибыли в США для подготовки первого официального визита Зеленского в Вашингтон, назначенного на 30 августа. 

Главной темой визита и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

Он отмечал, что Зеленский поедет в Соединенные Штаты "в сильной позиции" после учредительного саммита Крымской платформы.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 28 июля заявил, что встреча Зеленского с Байденом пройдет "на повышенных тонах". 4 августа глава МИД подчеркнул, что на переговорах двух президентов не будет никаких "повышенных тонов" или шантажа

5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".

Теги: США, Украина, Джо Байден, МИД Украины, демократия, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, визит, встреча, брифинг
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