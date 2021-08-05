"Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным". Кулеба встретился с Блинкеном

На брифинге перед встречей Кулеба сказал, что Украина ведет динамичный диалог с администрацией президента США Джо Байдена.

"Мы находимся здесь сегодня с целью подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа. Мы хотим, чтобы это был продуктивный визит со множеством результатов, которые выведут наши отношения на новый уровень", – заявил глава МИД.

Блинкен сообщил, что тесно работал с Кулебой последние шесть месяцев после вступления в должность госсекретаря

"У нас много работы, которая сейчас продолжается. США абсолютно преданы независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы будем и дальше работать вместе для сильной Украины, которая способна защищать себя от внешней агрессии, но также продвигаться вперед жизненно необходимым путем реформ, которые в дальнейшем будут укреплять ее демократию и экономику. Мы обсудим и ряд других совместных региональных вызовов", – сказал госсекретарь США.

Кулеба назвал Украину оплотом демократии в Центральной и Восточной Европе, отметило информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"И мы хотим тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы сделать весь регион историей успеха", – подчеркнул глава МИД Украины.