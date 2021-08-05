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"Инфантильность не работает". Климкин заявил, что Украине не надо полагаться на Байдена в решении проблем

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Климкин: Помогают только тем, кто помогает себе
Климкин: Помогают только тем, кто помогает себе
Фото: ЕРА

Комментируя предстоящую встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Зеленский должен приехать в Вашингтон с четким видением того, что Украина может сделать сама, а что можно сделать вместе с Соединенными Штатами. Об этом он сказал 5 августа в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не говорю конкретно об этой встрече, но инфантильность никогда не работает. Если мы будем полагаться на Байдена как на "дядю Джо" и говорить, что он все решит за нас – Донбасс, "Северный поток" и много других вопросов, – это на самом деле не работает. Помогают только тем, кто помогает себе", – считает Климкин.

По его словам, единственная возможность противостоять запуску газопровода "Северный поток – 2" – убедить Байдена и канцлера ФРГ Ангелу Меркель создать новый формат переговоров, в который войдут Украина, США, Германия и Евросоюз.

"Для обсуждения всех вопросов, связанных с реорганизацией газопроводов, объемов, условий, с использованием европейского законодательства, а также других вопросов, включая техническую сертификацию. Сейчас полностью в руках Байдена задержать эту сертификацию на месяцы. А также определить вместе с новым немецким правительством, как будет функционировать "Северный поток – 2", – сказал экс-глава МИД.

Климкин подчеркнул, что Украина должна быть за столом переговоров с их начала.

Контекст:

21 июля ФРГ и США заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря.

Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Говоря о договоренностях между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку – 2", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 22 июля отметил, что в документе есть "одна фундаментальная проблема". "Она связана с тем, что нам до сих пор непонятно, готова ли Россия выполнять свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении ее роли как транзитной страны. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал "Северный поток – 2", является Российская Федерация. Это главный вопрос, на который нет ответа, и над ним необходимо работать", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины заявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу "Северного потока – 2".

Соглашение США и Германии раскритиковали в Польше, Литве и Эстонии.

28 июля стало известно, что группа сенаторов-республиканцев требует от администрации президента США Джо Байдена введения новых санкций против "Северного потока – 2" и угрожает заблокировать утверждение кандидатов на руководящие должности в министерстве финансов.

Оператора газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года сообщал, что "Северный поток – 2" готов на 99%, его строительство могут завершить к концу августа, а пуск газа возможен уже в этом году.

Визит Зеленского в США должен состояться 30 августа. Лидеры Украины и США продолжат обсуждение проекта "Северный поток – 2".

Теги: Украина, газ, Джо Байден, МИД Украины, ФРГ, строительство, газопровод, Павел Климкин, Европа, Евросоюз, Северный поток – 2, Российская Федерация
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