"Инфантильность не работает". Климкин заявил, что Украине не надо полагаться на Байдена в решении проблем

Климкин: Помогают только тем, кто помогает себе Фото: ЕРА

"Я не говорю конкретно об этой встрече, но инфантильность никогда не работает. Если мы будем полагаться на Байдена как на "дядю Джо" и говорить, что он все решит за нас – Донбасс, "Северный поток" и много других вопросов, – это на самом деле не работает. Помогают только тем, кто помогает себе", – считает Климкин.

По его словам, единственная возможность противостоять запуску газопровода "Северный поток – 2" – убедить Байдена и канцлера ФРГ Ангелу Меркель создать новый формат переговоров, в который войдут Украина, США, Германия и Евросоюз.

"Для обсуждения всех вопросов, связанных с реорганизацией газопроводов, объемов, условий, с использованием европейского законодательства, а также других вопросов, включая техническую сертификацию. Сейчас полностью в руках Байдена задержать эту сертификацию на месяцы. А также определить вместе с новым немецким правительством, как будет функционировать "Северный поток – 2", – сказал экс-глава МИД.

Климкин подчеркнул, что Украина должна быть за столом переговоров с их начала.