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Сенатор США и европейские парламентарии осудили соглашение между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку – 2"

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Достройка "Северного потока 2" даст РФ еще один инструмент давления и шантажа на Украину, говорится в совместном заявлении глав парламентских комитетов девяти стран
Достройка "Северного потока – 2" даст РФ еще один инструмент давления и шантажа на Украину, говорится в совместном заявлении глав парламентских комитетов девяти стран
Фото: EPA

Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес, а также председатели парламентских комитетов по иностранным делам Чехии, Эстонии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Украины и Великобритании подписали совместное заявление, в котором выступили против соглашения между США и Германией по достройке газопровода "Северный поток – 2". Текст заявления опубликован 2 августа на сайте Менендеса.

В документе говорится, что завершение проекта "Северный поток – 2" даст России "еще один инструмент давления и шантажа Украины".

Кроме того, достройка трубопровода "усилит влияние российского газа на энергетический баланс Европы, поставит под угрозу национальную безопасность государств – членов ЕС и Соединенных Штатов, а также поставит под угрозу и без того шаткую безопасность и суверенитет Украины".

Представители девяти стран заявили о необходимости "взять на себя обязательство разработать дорожную карту на пути Украины ко вступлению в НАТО, если Украина проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам Альянса", а также призвали "согласовать перспективу членства в ЕС для Украины".  

"Мы настаиваем на том, что любые дальнейшие соглашения по "Северному потоку – 2" требуют консультаций со всей трансатлантической семьей. Более того, такая дипломатия должна происходить с учетом основного фундаментального принципа – противодействие злонамеренной агрессии России отвечает жизненно важным интересам национальной безопасности для всех стран НАТО, всех членов ЕС и наших партнеров в Центральной и Восточной Европе", – отмечается в документе.

Контекст:

21 июля ФРГ и США заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря.

Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Говоря о договоренностях между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку – 2", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 22 июля отмечал, что в документе есть "одна фундаментальная проблема".

"Она связана с тем, что нам до сих пор непонятно, готова ли Россия выполнять свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении ее роли как транзитной страны. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал "Северный поток – 2", является Российская Федерация. Это главный вопрос, на который нет ответа, и над ним необходимо работать", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины заявлял, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу "Северного потока – 2".

Соглашение США и Германии раскритиковали в Польше, Литве и Эстонии.

28 июля стало известно, что группа сенаторов-республиканцев требует от администрации президента США Джо Байдена введения новых санкций против "Северного потока – 2" и угрожает заблокировать утверждение кандидатов на руководящие должности в министерстве финансов.

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