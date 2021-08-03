Сенатор США и европейские парламентарии осудили соглашение между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку – 2"

Достройка "Северного потока – 2" даст РФ еще один инструмент давления и шантажа на Украину, говорится в совместном заявлении глав парламентских комитетов девяти стран Фото: EPA

В документе говорится, что завершение проекта "Северный поток – 2" даст России "еще один инструмент давления и шантажа Украины".

Кроме того, достройка трубопровода "усилит влияние российского газа на энергетический баланс Европы, поставит под угрозу национальную безопасность государств – членов ЕС и Соединенных Штатов, а также поставит под угрозу и без того шаткую безопасность и суверенитет Украины".

Представители девяти стран заявили о необходимости "взять на себя обязательство разработать дорожную карту на пути Украины ко вступлению в НАТО, если Украина проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам Альянса", а также призвали "согласовать перспективу членства в ЕС для Украины".

"Мы настаиваем на том, что любые дальнейшие соглашения по "Северному потоку – 2" требуют консультаций со всей трансатлантической семьей. Более того, такая дипломатия должна происходить с учетом основного фундаментального принципа – противодействие злонамеренной агрессии России отвечает жизненно важным интересам национальной безопасности для всех стран НАТО, всех членов ЕС и наших партнеров в Центральной и Восточной Европе", – отмечается в документе.