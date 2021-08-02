Cоглашение США и Германии по "Северному потоку – 2" является "медвежьей услугой" Украине – Financial Times

Администрация президента США Джо Байдена и Берлин договорились о завершении строительства газопровода, который представляет серьезную угрозу безопасности и экономике Украины, в обмен на неубедительные гарантии и компенсацию для Киева, пишет издание.

В материале подчеркивается, что "Северный поток – 2" всегда был геополитическим проектом. Трубопровод даст России возможность поставлять почти весь экспортный газ в Западную Европу по дну Балтийского моря прямо в Германию, минуя транзитный трубопровод через Украину. В результате этого Украина потеряет доходы от транзита, которые составляют примерно $2 млрд в год. Эти доходы "жизненно необходимы" украинской экономике, так как ее ВВП составляет всего $155 млрд, указывают авторы.

Соглашение США и Германии "ошибочно на всех уровнях", поскольку обязательства противодействовать "плохому поведению" России расплывчаты, а фонд "зеленой" энергии не покроет убытки Киева. Предложение от Германии помочь в продлении транзита газа является "просто обещанием попробовать", говорится в статье.

Financial Times назвала тот факт, что Вашингтон и Берлин согласовали сделку по "Северному потоку – 2" без представителей Киева, "подарком утверждению Путина, согласно которому большие страны могут решать судьбу более мелких".

Время подписания документа издание считает "странным", так как в сентябре в Германии пройдут парламентские выборы. По версии авторов, имело смысл взаимодействовать со следующим правительством Германии, в которое, вероятно, войдут и "зеленые", выступающие против "Северного потока –2".

Заключение соглашения с Берлином можно пояснить тем, что некоторые советники призывали покончить с российской проблемой и сосредоточиться на Китае. Они считают Россию "увядающей страной, чье влияние, помимо запасов ископаемого топлива, связано с ядерным арсеналом, который на практике невозможно использовать".

Такой аргумент ошибочен, поскольку последние годы показали, что Россия угрожает европейской и, следовательно, глобальной безопасности, отмечается в материале.