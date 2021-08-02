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Cоглашение США и Германии по "Северному потоку – 2" является "медвежьей услугой" Украине – Financial Times

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"Северный поток 2" достроен на 99%
"Северный поток – 2" достроен на 99%
Фото: nord-stream2.com

Соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток – 2" на самом деле является просто заявлением и оказывает Украине "медвежью услугу". Такие выводы сделала газета Financial Times 1 августа.

Администрация президента США Джо Байдена и Берлин договорились о завершении строительства газопровода, который представляет серьезную угрозу безопасности и экономике Украины, в обмен на неубедительные гарантии и компенсацию для Киева, пишет издание.

В материале подчеркивается, что "Северный поток – 2" всегда был геополитическим проектом. Трубопровод даст России возможность поставлять почти весь экспортный газ в Западную Европу по дну Балтийского моря прямо в Германию, минуя транзитный трубопровод через Украину. В результате этого Украина потеряет доходы от транзита, которые составляют примерно $2 млрд в год. Эти доходы "жизненно необходимы" украинской экономике, так как ее ВВП составляет всего $155 млрд, указывают авторы.

Соглашение США и Германии "ошибочно на всех уровнях", поскольку обязательства противодействовать "плохому поведению" России расплывчаты, а фонд "зеленой" энергии не покроет убытки Киева. Предложение от Германии помочь в продлении транзита газа является "просто обещанием попробовать", говорится в статье.

Financial Times назвала тот факт, что Вашингтон и Берлин согласовали сделку по "Северному потоку – 2" без представителей Киева, "подарком утверждению Путина, согласно которому большие страны могут решать судьбу более мелких".

Время подписания документа издание считает "странным", так как в сентябре в Германии пройдут парламентские выборы. По версии авторов, имело смысл взаимодействовать со следующим правительством Германии, в которое, вероятно, войдут и "зеленые", выступающие против "Северного потока –2".

Заключение соглашения с Берлином можно пояснить тем, что некоторые советники призывали покончить с российской проблемой и сосредоточиться на Китае. Они считают Россию "увядающей страной, чье влияние, помимо запасов ископаемого топлива, связано с ядерным арсеналом, который на практике невозможно использовать".

Такой аргумент ошибочен, поскольку последние годы показали, что Россия угрожает европейской и, следовательно, глобальной безопасности, отмечается в материале.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года сообщил, что "Северный поток – 2" достроен на 99%. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой.

Стоимость проекта "Северный поток – 2" – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкций в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу "Северного потока – 2".

Соглашение США и Германии раскритиковали в Польше, Литве и Эстонии.

28 июля стало известно, что группа сенаторов-республиканцев требует от администрации Байдена введения новых санкций против "Северного потока – 2" и угрожает заблокировать утверждение кандидатов на руководящие должности в министерстве финансов.

Теги: Россия, США, Германия, газ, Джо Байден, экономика, доходы, Вашингтон, экспорт, газопровод, Северный поток – 2, сделка
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