В Офисе президента рассказали, о чем Ермак и Кулеба говорили с советником Байдена

В Офисе президента рассказали детали о встрече Ермака и Кулебы с Салливаном Фото: radiosvoboda.org

Об этом пресс-служба главы Украинского государства проинформировала 4 августа.

Стороны также обсудили ситуацию на востоке Украины и "совместные усилия Украины и США в мирном урегулировании российско-украинского конфликта".

"Особое внимание было уделено вопросам расширения стратегического партнерства между двумя государствами и последним достижениям в процессе реформирования судопроизводства в Украине и других важных реформ", – добавили в Офисе президента.

Ермак называл встречу с Салливаном "продуктивной, откровенной и дружественной", но не называл тем разговора.