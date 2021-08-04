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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Участие в Крымской платформе подтвердила 31 страна – Кулеба

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Обсуждать деоккупацию Крыма будут в Киеве представители как минимум 31 страны
Обсуждать деоккупацию Крыма будут в Киеве представители как минимум 31 страны
Фото: depositphotos.com

Количество участников Крымской платформы, саммит которой пройдет 23 августа в Киеве, достигло 31. Об этом сообщил в Twitter 4 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Только что получили еще одно подтверждение участия в Крымской платформе от важного партнера. Количество участников достигло 31 и пошло на четвертый десяток", – написал Кулеба.

По его словам, Украина работает над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

Приглашения Зеленского посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Соединенные Штаты Америки будет представлять экс-кандидат в президенты и министр транспорта страны Пит Буттиджич.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Теги: Крым, аннексия, Дмитрий Кулеба, саммит, Крымская платформа
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