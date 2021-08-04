Участие в Крымской платформе подтвердила 31 страна – Кулеба

Обсуждать деоккупацию Крыма будут в Киеве представители как минимум 31 страны Фото: depositphotos.com

"Только что получили еще одно подтверждение участия в Крымской платформе от важного партнера. Количество участников достигло 31 и пошло на четвертый десяток", – написал Кулеба.

По его словам, Украина работает над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма.