Ермак назвал "откровенной" встречу с советником Байдена и рассказал об интересе Украины

"Мы заинтересованы в усилении стратегического партнерства Украины и США. Продолжаем работать над этим!" – написал глава ОПУ.

Ермак и Кулеба прибыли в Вашингтон для подготовки первого официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США 30 августа.

Кулеба отмечал, что Зеленский поедет в Соединенные Штаты "в сильной позиции" после учредительного саммита Крымской платформы. По словам главы МИД Украины, у Байдена и Зеленского есть ряд крупных тем.

"Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", – написал в Facebook министр.