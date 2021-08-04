"Не будет повышенных тонов и шантажа". Кулеба начал визит в США

Кулеба и Ермак проведут встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Зеленский – второй после канцлера Германии Ангелы Меркель европейский лидер, который посетит США по приглашению президента Джо Байдена.

"У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", – написал министр.

По его словам, Зеленский поедет в Соединенные Штаты "в сильной позиции" после учредительного саммита Крымской платформы, на который в Киев приедут более 30 партнеров Украины, в числе которых высокая делегация из США.

"США – стратегический партнер Украины номер один в области безопасности. Укрепление нашего военно-политического союза входит в топ-приоритетов недавно принятой стратегии внешней политики Украины. Нас объединяют общие интересы, задачи, цели внешней политики и ценности наших народов. Это главное, а все остальное – информационный шум и догадки", – заявил Кулеба.