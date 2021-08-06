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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Плюс один президент". Количество участников Крымской платформы выросло до 33 – МИД Украины

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В МИД Украины ожидают, что участие в саммите Крымской платформы примут до 40 стран
В МИД Украины ожидают, что участие в саммите Крымской платформы примут до 40 стран
Фото: depositphotos.com

Общее количество участников саммита "Крымской платформы" выросло до 33. Об этом 6 августа в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня получили еще одно подтверждение: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит Крымской платформы. Общее количество участников выросло до 33. Международная поддержка Крымской платформы растет, и новые подтверждения непременно будут", – написал Кулеба.

Министр не назвал страну, которая присоединилась к саммиту. В июле он пояснял, что не разглашает список стран, которые согласились участвовать, чтобы "не облегчать дело Службе внешней разведки РФ".

В МИД Украины ожидают, что участие в саммите, который будет проходить в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве, примут до 40 стран. Об этом в комментарии журналистам на учредительном форуме экспертной сети Крымской платформы в пятницу заявила заместитель Кулебы Эмине Джапарова, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы не хотим делать прогнозов, но уже сегодня это больше 30 стран. И мы думаем, что до четырех десятков стран у нас будут представлены на разных уровнях во время саммита Крымской платформы", – сказала Джапарова.

Украина не скрывает, что приглашение посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Соединенные Штаты Америки будет представлять экс-кандидат в президенты и министр транспорта Пит Буттиджич.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Теги: Россия, Крым, Украина, МИД Украины, оккупация, аннексия, Дмитрий Кулеба, саммит, президент, Эмине Джапарова, Крымская платформа
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