"Плюс один президент". Количество участников Крымской платформы выросло до 33 – МИД Украины

В МИД Украины ожидают, что участие в саммите Крымской платформы примут до 40 стран Фото: depositphotos.com

"Сегодня получили еще одно подтверждение: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит Крымской платформы. Общее количество участников выросло до 33. Международная поддержка Крымской платформы растет, и новые подтверждения непременно будут", – написал Кулеба.

Сьогодні отримали ще одне підтвердження: +1 президент приїде до Києва на установчий саміт Кримської платформи. Загальна кількість учасників зросла до 33. Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає і нові підтвердження неодмінно будуть * — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 6, 2021

Министр не назвал страну, которая присоединилась к саммиту. В июле он пояснял, что не разглашает список стран, которые согласились участвовать, чтобы "не облегчать дело Службе внешней разведки РФ".

В МИД Украины ожидают, что участие в саммите, который будет проходить в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве, примут до 40 стран. Об этом в комментарии журналистам на учредительном форуме экспертной сети Крымской платформы в пятницу заявила заместитель Кулебы Эмине Джапарова, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы не хотим делать прогнозов, но уже сегодня это больше 30 стран. И мы думаем, что до четырех десятков стран у нас будут представлены на разных уровнях во время саммита Крымской платформы", – сказала Джапарова.

Украина не скрывает, что приглашение посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Соединенные Штаты Америки будет представлять экс-кандидат в президенты и министр транспорта Пит Буттиджич.