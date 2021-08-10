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Сразу три европейские страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы, число участников выросло до 37 – Кулеба

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Кулеба: Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты
Кулеба: Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты
Фото: EPA

Количество участников Крымской платформы, учредительный саммит которой пройдет 23 августа в Киеве, выросло до 37, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, поэтому ждем новых подтверждений", – написал министр.

Кулеба не уточнил, о каких странах идет речь. В июле он пояснял, что не разглашает список стран, которые согласились участвовать, чтобы "не облегчать дело Службе внешней разведки РФ".

Украина не скрывает, что приглашение посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Соединенные Штаты Америки будет представлять экс-кандидат в президенты и министр транспорта Пит Буттиджич.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Теги: Крым, аннексия, Дмитрий Кулеба, саммит, Европа, Евросоюз, Крымская платформа
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