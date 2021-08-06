"В США говорят об Украине с энтузиазмом". В ОП рассказали детали встречи Ермака и Кулебы с Блинкеном

Об этом проинформировал сайт ОП.

Собеседники говорили о реформах в Украине, войне на Донбассе, энергетической безопасности Украины и европейского региона, а также о развитии украинско-американского партнерства в сфере безопасности и военно-технической сфере, сказано в релизе.

"Энтони Блинкен подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Государственный секретарь США заявил о безоговорочной поддержке Крымской платформы со стороны Соединенных Штатов Америки", – подчеркнули в Офисе президента.

Блинкен отметил в Twitter, что рад встрече, и опубликовал снимок с Кулебой.

Pleased to meet with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba and Head of the Presidential Office Andriy Yermak to reaffirm our support for Ukraine and prepare to welcome Ukrainian President @ZelenskyyUA to Washington later this month. pic.twitter.com/U5wR92WSdC — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 5, 2021

Ермак в Facebook написал, что доволен результатом переговоров с госсекретарем.

"Не могу не отметить энтузиазм и уважение представителей Соединенных Штатов, когда они говорят об Украине. Такими и должны быть отношения наших государств", – добавил он.