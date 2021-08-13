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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

МИД Украины запустил официальный сайт Крымской платформы

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Сайт Крымской платформы будет развиваться, появятся новые языковые версии, отметил Кулеба
Сайт Крымской платформы будет развиваться, появятся новые языковые версии, отметил Кулеба
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 августа во время брифинга в Киеве сообщил о начале работы официального сайта Крымской платформы. Мероприятие транслировалось на странице внешнеполитического ведомства Украины в Facebook.

Страницу Крымской платформы на украинском языке можно открыть по ссылке: crimea-platform.org.

"Сегодня Министерство иностранных дел Украины запустило официальный сайт Крымской платформы. Я всех приглашаю посетить этот сайт. Он будет развиваться, будут появляться новые языковые версии", – отметил Кулеба.

Скриншот: crimea-platform.org
Скриншот: crimea-platform.org

Глава МИД Украины написал в Facebook в пятницу, что число стран – участниц Крымской платформы достигло 42.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 августа назвал Крымскую платформу "шабашем" и добавил, что на саммите "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Кулеба ответил, что доволен "нервной реакцией" Лаврова.

Теги: Россия, Крым, Украина, МИД Украины, аннексия, Дмитрий Кулеба, саммит, сайт, запуск, брифинг, Крымская платформа
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