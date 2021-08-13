МИД Украины запустил официальный сайт Крымской платформы

Страницу Крымской платформы на украинском языке можно открыть по ссылке: crimea-platform.org.

"Сегодня Министерство иностранных дел Украины запустило официальный сайт Крымской платформы. Я всех приглашаю посетить этот сайт. Он будет развиваться, будут появляться новые языковые версии", – отметил Кулеба.

Скриншот: crimea-platform.org

Глава МИД Украины написал в Facebook в пятницу, что число стран – участниц Крымской платформы достигло 42.