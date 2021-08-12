"Это уже не шантаж". Чубаров оценил слова оккупантов из РФ о "последствиях" для участников Крымской платформы

Глава Меджлиса прокомментировал слова "зампредседателя Совета министров Крыма" Георгия Мурадова, который, согласно "РИА Новости", заявил, что запланированный на 23 августа саммит Крымской платформы "может обернуться для его участников болезненными последствиями".

"Шантаж России не удался и большое количество участников Крымской платформы подтвердили свой приезд. Теперь пошли такие брутальные, прямые угрозы. Это уже не шантаж, это уже ультиматум. Ближе к 23 августа – я думаю, что в ход пойдет тяжелая артиллерия в виде должностных лиц России высокого ранга", – сказал Чубаров.

Он назвал абсурдной угрозу Мурадова.

"Никто не имеет намерения ставить под сомнение территориальную целостность России в отношении Крыма – в цивилизованном мире просто никто не признает попытки незаконной аннексии Крыма", – объяснил Чубаров.