Украина написала в Международный уголовный суд о преступлениях России против культурного наследия Крыма

В Офисе генпрокурора надеются, что МУС начнет расследование по разрушению и экспроприации Россией ценностей в Крыму в ближайшее время Фото: Dmitry A. Mottl / wikipedia.org

Отмечается, что в очередном сообщении содержится информация "о присвоении и разрушении объектов культурного наследия, не оправданных военной необходимостью и осуществляемых незаконным образом и бесцельно".

В документе приведены доказательства разрушения и присвоения Древнего города Херсонес Таврический и его хоры; исторической среды столицы крымских ханов в Бахчисарае – Ханского дворца, Чуфут-Кале; Крымской астрофизической обсерватории; Башни Константина и Доковой Башни в Феодосии; Церкви Иоанна Предтечи в городе Керчь.

Также описаны многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории Крыма, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.

Документ содержит описание других форм преступлений со стороны официальной власти России и оккупационных властей полуострова Крым. Среди них: незаконный оборот предметов культуры, преступная небрежность в процессе так называемой "реставрации" объектов культуры, проведение незаконных археологических раскопок, в частности, раскопок мест захоронений и курганов, их разрушение и разграбление, а также перемещение культурных ценностей с временно оккупированной территории.

Десятки объектов культурного наследия Украины были уничтожены вследствие строительства так называемой трассы "Таврида" (Керчь – Севастополь) и Крымского моста.

"Мы передаем совместно собранную аналитику по экспроприации и разрушению этих ценностей, чтобы Международный уголовный суд приобщил их к своему расследованию, которое, как мы надеемся, может начаться уже в ближайшее время", – сказала Венедиктова.

Сейчас органы правопорядка АР Крым и Севастополя ведут расследование в 23 уголовных производствах по более 100 фактам умышленного уничтожения, разрушения или порчи памятников истории или культуры, незаконного проведения поисковых, археологических работ, вывоза культурных ценностей с временно оккупированной территории Крыма.