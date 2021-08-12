Украина написала в Международный уголовный суд о преступлениях России против культурного наследия Крыма

Отмечается, что в очередном сообщении содержится информация "о присвоении и разрушении объектов культурного наследия, не оправданных военной необходимостью и осуществляемых незаконным образом и бесцельно".
В документе приведены доказательства разрушения и присвоения Древнего города Херсонес Таврический и его хоры; исторической среды столицы крымских ханов в Бахчисарае – Ханского дворца, Чуфут-Кале; Крымской астрофизической обсерватории; Башни Константина и Доковой Башни в Феодосии; Церкви Иоанна Предтечи в городе Керчь.
Также описаны многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории Крыма, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.
Документ содержит описание других форм преступлений со стороны официальной власти России и оккупационных властей полуострова Крым. Среди них: незаконный оборот предметов культуры, преступная небрежность в процессе так называемой "реставрации" объектов культуры, проведение незаконных археологических раскопок, в частности, раскопок мест захоронений и курганов, их разрушение и разграбление, а также перемещение культурных ценностей с временно оккупированной территории.
Десятки объектов культурного наследия Украины были уничтожены вследствие строительства так называемой трассы "Таврида" (Керчь – Севастополь) и Крымского моста.
"Мы передаем совместно собранную аналитику по экспроприации и разрушению этих ценностей, чтобы Международный уголовный суд приобщил их к своему расследованию, которое, как мы надеемся, может начаться уже в ближайшее время", – сказала Венедиктова.
Сейчас органы правопорядка АР Крым и Севастополя ведут расследование в 23 уголовных производствах по более 100 фактам умышленного уничтожения, разрушения или порчи памятников истории или культуры, незаконного проведения поисковых, археологических работ, вывоза культурных ценностей с временно оккупированной территории Крыма.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Летом 2015 года президент РФ Владимир Путин принял решение о переводе заповедника "Херсонес Таврический" в федеральное ведение. Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в том, что она пытается присвоить заповедник и ставит под угрозу существование "Херсонеса" как целостного историко-архитектурного комплекса.
В 2018 году появилась информация о том, что в Херсонесе без согласования с ЮНЕСКО убрали историческую плитку.
В ноябре 2017 года Министерство культуры Украины высказало возмущение масштабными работами, которые проводят оккупационные власти Крыма в Ханском дворце. Ведомство обратилось в ЮНЕСКО и Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей.
Активист, экс-глава комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков сообщил в декабре, что во время реставрации российская компания уничтожила балки Ханского дворца. Он считает, что оккупационные власти превращают Ханский дворец в Бахчисарае в "стилизованную бутафорию", намеренно выводя его из проекта ЮНЕСКО. Главное управление Нацполиции Украины в Крыму и Севастополе открыло уголовное производство по факту разрушения Ханского дворца.