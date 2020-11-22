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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

МИД Украины проверяет информацию о продаже брусчатки из Херсонеса

Объявление о продаже брусчатки из Херсонеса было размещено на российском сайте Avito.ru, сейчас объявление недоступно. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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По информации Джапаровой, объявление о продаже брусчатки из Херсонеса было размещено на сайте Avito.ru
По информации Джапаровой, объявление о продаже брусчатки из Херсонеса было размещено на сайте Avito.ru
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины изучает информацию о том, что брусчатка из Херсонеса Таврического выставлена на продажу оккупационными властями Крыма. Об этом 22 ноября в Facebook написала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Это, к сожалению, страшная классика оккупационного жанра, которую в случае подтверждения доведем до международных партнеров", – отметила она.

По информации Джапаровой, объявление о продаже брусчатки из Херсонеса было размещено на российском сайте Avito.ru. Якобы у брусчатки был московский заказчик. Сейчас объявление недоступно.

Замглавы МИД напомнила, что в 2013 году Херсонес Таврический и его хора были включены в список мирового наследия ЮНЕСКО.

https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10223582144330745

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В ноябре 2017 года Министерство культуры Украины высказало возмущение масштабными работами, которые проводят оккупационные власти Крыма в Ханском дворце. Ведомство обратилось в ЮНЕСКО и Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей.

Активист, экс-глава комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков сообщил в декабре, что во время реставрации российская компания уничтожила балки Ханского дворца. Он считает, что оккупационные власти превращают Ханский дворец в Бахчисарае в "стилизованную бутафорию", намеренно выводя его из проекта ЮНЕСКО. Главное управление Нацполиции Украины в Крыму и Севастополе открыло уголовное производство по факту разрушения Ханского дворца.

Теги: Россия, Крым, Украина, МИД Украины, оккупация, ЮНЕСКО, Херсонес, разрушения, Эмине Джапарова, продажа
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