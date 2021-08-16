Посол Украины в Казахстане о Крыме: Подавляющее большинство казахстанцев морально с Украиной

Крым был оккупирован в 2014 году Фото: krymr.com

"Посольство Украины передало приглашение представителям Казахстана принять участие в саммите Крымской платформы. Мы действительно надеемся на активную помощь Казахстана и синергию казахстанских экспертов по этому вопросу и ждем ответа от казахстанской стороны", – сказал дипломат.

Он привел слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который считает, что "участие государств в Крымской платформе – это очень простой тест о том, с кем ты в вопросе оккупированного Крыма: с Россией и агрессией или с Украиной и международным правом".

"Скажу вам честно. Мы общаемся с представителями казахстанской общественности и подавляющее большинство казахстанцев морально с Украиной", – заявил Врублевский.

По словам украинского дипломата, от российских политиков и чиновников неоднократно слышали "намеки и даже заявления о "подаренных территориях" и отсутствии у казахов государственности".