"США не забыли о вас". Блинкен написал письмо крымскому политзаключенному Кремля Бессарабову

Севастопольский журналист Бессарабов обращался к Блинкену в мае, он призывал поднять вопрос украинских политзаключенных из Крыма во время планируемой встречи президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным. "Это не вопрос политики, это вопрос восстановления минимального уровня доверия, чести и морали лидеров наций ХХI века", – писал журналист. Он также подчеркнул, что вопрос освобождения украинских политзаключенных из Крыма почти не обсуждается на международном уровне, писал проект "Крым.Реалии".

"Соединенные Штаты не забыли о вас и еще десятках ваших несправедливо осужденных сограждан... Политически мотивированные преследования жителей Крыма за их политическую позицию, этническое происхождение или религиозные взгляды являются абсолютно неприемлемыми", – заверил Блинкен Бессарабова.

Госсекретарь подчеркнул, что США "будут продолжать призывать Россию освободить всех украинских политзаключенных, которых она незаконно удерживает".

Фото: radiosvoboda.org