"США не забыли о вас". Блинкен написал письмо крымскому политзаключенному Кремля Бессарабову

Севастопольский журналист Бессарабов обращался к Блинкену в мае, он призывал поднять вопрос украинских политзаключенных из Крыма во время планируемой встречи президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным. "Это не вопрос политики, это вопрос восстановления минимального уровня доверия, чести и морали лидеров наций ХХI века", – писал журналист. Он также подчеркнул, что вопрос освобождения украинских политзаключенных из Крыма почти не обсуждается на международном уровне, писал проект "Крым.Реалии".
"Соединенные Штаты не забыли о вас и еще десятках ваших несправедливо осужденных сограждан... Политически мотивированные преследования жителей Крыма за их политическую позицию, этническое происхождение или религиозные взгляды являются абсолютно неприемлемыми", – заверил Блинкен Бессарабова.
Госсекретарь подчеркнул, что США "будут продолжать призывать Россию освободить всех украинских политзаключенных, которых она незаконно удерживает".
В 2016 году в оккупированном Россией Крыму были задержаны девять человек, в том числе Алексей Бессарабов. Их обвиняли в причастности к "диверсионной группе" и изготовлении взрывного устройства. В российских СМИ еще до решений суда все задержанные были названы украинскими диверсантами, готовившими теракты на полуострове, отмечали в Крымской правозащитной группе.
В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны отметили, что информация о задержании в Севастополе якобы участников диверсионно-террористической группы ведомства – фейк.
В апреле 2019 года "Севастопольский горсуд" приговорил Бессарабова к 14 годам тюрьмы и штрафу в размере 300 тыс. руб. (около 110 тыс. грн). В октябре того же года Верховный суд России отклонил апелляцию и утвердил приговор.