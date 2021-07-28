Проблемы с сердцем, печенью и желудком. Украинский политзаключенный Шихаметов нуждается в лечении – Денисова

У него обострились проблемы с сердцем, печенью и желудком. К тому же на фоне хронической гипертонии Шихаметов постоянно страдает от сильных болей в почках, отметила Денисова.

"Запланированное на июнь обследования в специализированной медучреждении так и не произошло. Администрация СИЗО №1 города Симферополя, где содержится наш согражданин, игнорирует его заявления о предоставлении медицинской помощи", – добавила омбудсмен.

В связи с этим Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить Шихаметову медицинское обследование и оказать необходимую медпомощь.