Проблемы с сердцем, печенью и желудком. Украинский политзаключенный Шихаметов нуждается в лечении – Денисова

У него обострились проблемы с сердцем, печенью и желудком. К тому же на фоне хронической гипертонии Шихаметов постоянно страдает от сильных болей в почках, отметила Денисова.
"Запланированное на июнь обследования в специализированной медучреждении так и не произошло. Администрация СИЗО №1 города Симферополя, где содержится наш согражданин, игнорирует его заявления о предоставлении медицинской помощи", – добавила омбудсмен.
В связи с этим Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить Шихаметову медицинское обследование и оказать необходимую медпомощь.
Шихаметова арестовали 17 февраля 2021 года в ходе массовых обысков в оккупированном Крыму, отмечает "Крымская солидарность". Ему инкриминируют членство в исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", которая в России запрещена с 2003 года. На территории Украины и большинства стран мира организация действует без ограничений на уровне национальных законодательств.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.