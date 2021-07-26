Денисова призвала украинского консула в Ростове посетить суд над крымчанами

"Завтра в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится судебное заседание по "делу четвертой Бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир". [...] Призываю генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, международные правозащитные организации посетить судебное заседание для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины", – написала омбудсмен.

Она отметила, что Россия обвиняет Алима Суфьянова и Сейрана Хайрединова по ст. 205.5 (организация и участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса РФ.

"Крымских татар сейчас удерживают в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Еще один фигурант дела, Александр Сизиков, инвалид первой группы по зрению, находится под домашним арестом", – объяснила Денисова.