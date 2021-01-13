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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Посольство США в Украине осудило приговоры крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир"

Россия не имеет права задерживать, преследовать или осуждать украинцев на украинской земле. Такое заявление сделало посольство США в Украине после вынесения приговора российским судом гражданам Украины Айдеру Джаппарову, Энверу Омерову и Ризе Омерову по делу "Хизб ут-Тахрир".

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Посольство США в Украине призвало освободить всех украинских политических заключенных
Посольство США в Украине призвало освободить всех украинских политических заключенных
Фото: depositphotos.com

Приговор троим крымским татарам, вынесенный судом РФ 12 января, является продолжением серии несправедливых приговоров. Соответствующее заявление опубликовало посольство США в Украине 13 января в Facebook.

"Россия не имеет права задерживать, преследовать или осуждать украинцев на украинской земле. Мы призываем освободить всех украинских политических заключенных", – отметили в сообщении.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10158655184321936

12 января Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил троих крымских татар, обвиняемых по белогорскому делу "Хизб ут-Тахрир". 59-летнего Энвера Омерова приговорил к 18 годам колонии строгого режима (из них два первых года в тюрьме) с последующим надзором после освобождения. Его сына Ризу Омерова приговорил к 13 годам в колонии строгого режима (первые два года ему предстоит провести в тюрьме) с дополнительным надзором после освобождения. Инженеру Айдеру Джаппарову назначил наказание в виде 17 лет колонии строгого режима (из которых первые два года также в тюрьме) с надзором после освобождения.

МИД Украины осудил приговоры крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир". 12 января ведомство назвало обвинения сфабрикованными и заявило, что украинцы были незаконно задержаны в аннексированном Крыму в июне 2019 года и, вопреки нормам международного права, были незаконно перемещены в российский Ростов-на-Дону.

Белогорское дело "Хизб ут-Тахрир" появилось после того, как 10 июня 2019 года в Белогорском районе Крыма арестовали трех крымчан – Энвера и Ризу Омеровых и Джаппарова, сообщает "Крымская солидарность". Энверу Омерову предъявили обвинение в организации деятельности "Хизб ут-Тахрир", которую в России признали террористической. Ризе Омерову и Айдеру Джаппарову вменили "участие в террористической организации". Позже им всем добавили обвинение в приготовлении к насильственному захвату власти организованной группой.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, приглашающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В Западной Европе и Северной Америке эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар.

Теги: Россия, США, Крым, Украина, посольство США, Ростов-на-Дону, приговор, Хизб ут-Тахрир
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