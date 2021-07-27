Денисова требует, чтобы Москалькова выяснила, где удерживают политзаключенного Приходько. Информации об этом нет почти два месяца

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

Официальной информации о том, где удерживают Приходько, нет с начала июня, подчеркнула она.

По предварительной информации, его этапировали в город Владимир для отбывания незаконного наказания, добавила Денисова.

Последнее известное ей место пребывания Приходько – СИЗО №1 в Ростове-на-Дону. Денисова обратилась к Москальковой также с требованием предоставить информацию о состоянии здоровья политзаключенного, об оказании ему медицинской и правовой помощи. Такое же обращение адресовано главе Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александру Калашникову.

Министерство иностранных дел Украины омбудсмен призвала обеспечить надлежащую консульскую защиту Приходько на территории РФ, а мировое сообщество – продолжать санкционное давление на Россию.