В российской колонии политзаключенный Инвер Бекиров перенес инсульт, его хотят перевести в ШИЗО – Денисова

"Украинский политзаключенный Инвер Бекиров [...] перенес микроинсульт. Как сообщил его адвокат, Инвер сам обратился за помощью в медсанчасть колонии, где впоследствии потерял сознание. Врачи диагностировали микроинсульт. Несмотря на критическое состояние здоровья заключенного, руководство исправительного учреждения планирует перевести 58-летнего мужчину в штрафной изолятор из-за надуманного нарушения правил внутреннего распорядка", – написала омбудсмен.

Она отметила, что "пребывание в ШИЗО может закончиться для Инвера Бекирова наихудшим".

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить нарушенные права Инвера Бекирова, в частности, обеспечить ему необходимую медицинскую помощь, в том числе госпитализировать в стационар медучреждения, где провести квалифицированное обследование и дальнейшее лечение", – заявила Денисова.

Она призвала международное сообщество продолжить давление на Россию с требованием немедленно освободить "всех пленников Кремля".