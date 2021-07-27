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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В российской колонии политзаключенный Инвер Бекиров перенес инсульт, его хотят перевести в ШИЗО – Денисова

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Бекирова российские власти приговорили к 18 годам лишения свободы
Бекирова российские власти приговорили к 18 годам лишения свободы
Фото: Людмила Денісова / Facebook

В исправительной колонии №2 города Салават в российском Башкортостане ухудшилось здоровье у политзаключенного из Крыма Инвера Бекирова. Об этом 27 июля проинформировала в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Украинский политзаключенный Инвер Бекиров [...] перенес микроинсульт. Как сообщил его адвокат, Инвер сам обратился за помощью в медсанчасть колонии, где впоследствии потерял сознание. Врачи диагностировали микроинсульт. Несмотря на критическое состояние здоровья заключенного, руководство исправительного учреждения планирует перевести 58-летнего мужчину в штрафной изолятор из-за надуманного нарушения правил внутреннего распорядка", – написала омбудсмен.

Она отметила, что "пребывание в ШИЗО может закончиться для Инвера Бекирова наихудшим".

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить нарушенные права Инвера Бекирова, в частности, обеспечить ему необходимую медицинскую помощь, в том числе госпитализировать в стационар медучреждения, где провести квалифицированное обследование и дальнейшее лечение", – заявила Денисова.

Она призвала международное сообщество продолжить давление на Россию с требованием немедленно освободить "всех пленников Кремля".

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/360425522105393

Контекст:

Участники ялтинской ячейки "Хизб ут-Тахрир", в том числе Бекиров, были задержаны в феврале – апреле 2016 года. 29 декабря 2017 года стало известно, что четырех человек с Бекировым включительно этапировали из Симферополя и подвергли издевательствам в СИЗО Краснодара. Позже в РФ этапировали остальных задержанных.

12 ноября 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Россия) приговорил шестерых крымских татар по делу об участии в деятельности ялтинской ячейки организации "Хизб ут-Тахрир". Инвер Бекиров получил 18 лет тюрьмы, его обвинили в организации деятельности террористической организации и в приготовлении к насильственному захвату власти организованной группой по предварительному сговору.

Позже Военный апелляционный суд города Власиха в Московской области оставил приговор в силе.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Теги: Крым, медицина, здоровье, тюрьма, Людмила Денисова, крымские татары, Башкортостан, политзаключенные, лечение, омбудсмен, Хизб ут-Тахрир, Инвер Бекиров, мужчины, колония
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