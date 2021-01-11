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Украинский политзаключенный Выговский в российской колонии переболел COVID-19 – Сущенко

Украинский политзаключенный Валентин Выговский 11 дней пробыл в штрафном изоляторе российской колонии. По словам отца, он на грани нервного напряжения и переболел COVID-19.

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В 2015 году Выговского приговорили к 11 годам колонии
В 2015 году Выговского приговорили к 11 годам колонии
Фото: Роман Сущенко / Facebook

Украинский политзаключенный Валентин Выговский в штрафном изоляторе российской колонии переболел COVID-19. Об этом написал в Facebook бывший политзаключенный и журналист Роман Сущенко.

Журналист сообщил, что разговаривал с отцом политзаключенного и тот рассказал, что Выговский находится на грани нервного напряжения, переболел COVID-19 и только недавно был переведен из штрафного изолятора (ШИЗО) в обычную камеру.

В ШИЗО мужчина пробыл 11 дней. Сущенко пишет, что там ужасные условия содержания: без горячих напитков в условиях 30-градусного мороза, без возможности получать новости, читать прессу, книги. Кроме того, отец политзаключенного рассказал журналисту, что в колонии, где находится Выговский, бушует эпидемия коронавируса.

"Всех заключенных, страдающих COVID-19, содержат в отдельном бараке, так называемом чумном бараке. Им не предоставляется никакой медицинской помощи. Все наблюдатели находятся на "казарменном положении". Фактически живут с заключенными. Их не выпускают за пределы колючей проволоки, которой окружена колония, из-а чего, надзиратели и администрация агрессивно настроены к заключенным", – цитирует Сущенко слова отца Выговского.

Отец также сообщил, что у Валентина серьезные проблемы со здоровьем, он страдает заболеванием позвоночника и ему трудно передвигаться. В колонии отсутствуют медицинские специалисты с узкой специализацией, а с заключенными ШИЗО общается только один фельдшер, который из лекарств может предложить только аспирин, пишет Сущенко.

"Количество медицинских бандеролей или посылок для тех, кто находится на режиме ПКТ (помещение камерного типа. – "ГОДОН"), ограничено несколькими в год. Несмотря на ограничительные меры, передвижения внутри лагеря запрещены. Заключенные не имеют возможности приобрести продукты питания в местном магазине, в том числе свежие овощи и фрукты, которые необходимы ослабленному организму. Меню пленников ШИЗО включает вареный картофель или перловую кашу, сельдь, реже – мясные обрезки, хлеб и чай", – отмечает журналист.

https://www.facebook.com/visokoron/posts/256158659276153

15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил Выговского к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Дело расследовала ФСБ РФ под грифом "совершенно секретно". Мужчина отбывает срок в колонии №11 городе Кирово-Чепецк Кировской области России.

Теги: Россия, политзаключенные, Валентин Выговский, Роман Сущенко, колония
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