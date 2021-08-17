Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады для утверждения большого герба Украины – нардеп Кравчук

"Да, президент уже направил письмо главе Верховной Рады с просьбой созвать внеочередную сессию и рассмотреть там законопроект о большом гербе. Комитет рассмотрел этот проект еще до окончания сессии парламента, поэтому решение комитета готовое, он был одобрен, поэтому документ может выноситься в зал", – сказала Кравчук.

По ее мнению, на внеочередном заседании Рады законопроект Зеленского, скорее всего, будет проголосован только в первом чтении.

"В первом чтении достаточно 226 голосов, а в целом – 300 голосов. Я думаю, что будет понятно ближе ко дню проведения, будет ли оно голосоваться в целом, или только в первом чтении", – отметила Кравчук.

Рада соберется на внеочередные заседания 23-го и 24 августа. В День Независимости состоится торжественное заседание парламента, а накануне – из-за Крымской платформы.