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Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады для утверждения большого герба Украины – нардеп Кравчук

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Зеленский (на фото) направил письмо Разумкову с просьбой созвать внеочередную сессию Рады, отметила Кравчук
Зеленский (на фото) направил письмо Разумкову с просьбой созвать внеочередную сессию Рады, отметила Кравчук
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский инициировал внеочередную сессию Верховной рады Украины для рассмотрения законопроекта "О большом государственном гербе Украины". Об этом 17 августа "РБК-Украина" сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Да, президент уже направил письмо главе Верховной Рады с просьбой созвать внеочередную сессию и рассмотреть там законопроект о большом гербе. Комитет рассмотрел этот проект еще до окончания сессии парламента, поэтому решение комитета готовое, он был одобрен, поэтому документ может выноситься в зал", – сказала Кравчук.

По ее мнению, на внеочередном заседании Рады законопроект Зеленского, скорее всего, будет проголосован только в первом чтении.

"В первом чтении достаточно 226 голосов, а в целом – 300 голосов. Я думаю, что будет понятно ближе ко дню проведения, будет ли оно голосоваться в целом, или только в первом чтении", – отметила Кравчук.

Рада соберется на внеочередные заседания 23-го и 24 августа. В День Независимости состоится торжественное заседание парламента, а накануне – из-за Крымской платформы.

Контекст:

Перечень государственных символов определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый герб. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года.

В Конституции указано, что главным элементом большого государственного герба является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины), но сам герб пока не утвержден.

25 августа 2020 года Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

30 сентября Кабмин принял проект постановления о проведении конкурса. В нем сообщалось, что лучшие проекты большого государственного герба будут отмечены премиями: 100 тыс. грн, 50 тыс. грн и 30 тыс. грн.

19 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что победителем конкурса стал художник Алексей Кохан, соавтор малого герба. Третью премию получил коллектив авторов: Иван Турецкий, Лукьян Турецкий, Игорь Глоба, Дмитрий Дубилет, Иван Сварник. Вторую премию решили не присуждать никому.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что жюри выбрало лучший эскиз большого государственного герба из того, что было представлено авторами. По его словам, среди гербов "не было ничего, что рядом стоит с совершенством малого государственного герба".

29 июня Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект "О большом государственном гербе Украины". В этом законопроекте эскиз большого герба отличается от эскиза-победителя конкурса. На гербе изображен щит с золотым трезубцем, который держат: слева – лев, справа – воин-казак с ружьем. Государственный герб Украины размещен на синем пятистороннем щите, над щитом расположено изображение короны Ярослава Мудрого. Речь идет об одном из вариантов разработки коллектива под руководством Александра Ивахненко середины 1990-х годов, отмечает "Радіо Свобода".

Рада внесла проект закона о большом государственном гербе в повестку сессии 13 июля. Принять за основу и в целом законопроект Зеленского №5712 о большом государственном гербе Украины рекомендовал Раде парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

16 июля спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что в Раду не поступали обращения по поводу рассмотрения законопроекта о большом гербе Украины. Он отмечал, что Рада "включила этот вопрос в повестку дня сессии и сократила сроки подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении".

Теги: Украина, Владимир Зеленский, парламент, комитет, законопроект, трезубец, герб, президент, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Евгения Кравчук, нардеп, письмо, внеочередное заседание
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