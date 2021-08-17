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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Накануне Дня Независимости Рада соберется на внеочередное заседание – из-за Крымской платформы

Парламент прервет каникулы ради заседаний 23 и 24 августа
Парламент прервет каникулы ради заседаний 23 и 24 августа
Фото: rada.gov.ua

Внеочередное заседание Верховной Рады, посвященное саммиту "Крымской платформы", состоится 23 августа. В Раде собрали 150 необходимых для этого подписей, сообщили в Telegram нардепы Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") и Ярослав Железняк ("Голос").

По словам Железняка, на заседании планируют проголосовать постановление №5775 про обращение к международным партнерам Украины об усилении сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации.

Рада также соберется 24 августа – на торжественное заседание в честь Дня Независимости.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поднять вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал 13 августа, что число стран – участниц Крымской платформы достигло 42.

Теги: Верховная Рада, Крым, Алексей Гончаренко, аннексия, парламент, саммит, Ярослав Железняк, Крымская платформа, внеочередное заседание
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