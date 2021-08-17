Накануне Дня Независимости Рада соберется на внеочередное заседание – из-за Крымской платформы

По словам Железняка, на заседании планируют проголосовать постановление №5775 про обращение к международным партнерам Украины об усилении сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации.

Рада также соберется 24 августа – на торжественное заседание в честь Дня Независимости.