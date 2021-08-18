Суд арестовал подозреваемых в избиении журналиста "Букв"

Губский будет находиться под арестом до 16 октября Фото: bykvu.com

Мера пресечения была избрана Никите Губскому 2001 года рождения, уроженцу Львова. Он будет находиться под стражей до 16 октября.

Это решение может быть обжаловано в течение пяти дней в апелляционном суде столицы.

Адвокат подозреваемого Эдуард Вербинец после заседания объявил о намерении обратиться в Государственное бюро расследований из-за "незаконного судебного решения". По утверждению адвоката, суд должен избрать его подзащитному Губскому меру пресечения в виде домашнего ареста, а не содержания под стражей, поскольку тот ранее не совершал преступлений.

Второго фигуранта дела Антона Голощапова суд отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца, уточняют "Буквы". Он обязан носить электронный браслет. Более мягкая мера связана с тем, что Голощапов несовершеннолетний – он 2004 года рождения.