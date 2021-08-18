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КИЕВ

Суд арестовал подозреваемых в избиении журналиста "Букв"

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Губский будет находиться под арестом до 16 октября
Губский будет находиться под арестом до 16 октября
Фото: bykvu.com

Печерский районный суд Киева избрал одному из подозреваемых в избиении фотокорреспондента "Букв" Александра Кужельного меру пресечения в виде содержания под стражей, второго отправил под домашний арест. Об этом сообщают "Буквы".

Мера пресечения была избрана Никите Губскому 2001 года рождения, уроженцу Львова. Он будет находиться под стражей до 16 октября.

Это решение может быть обжаловано в течение пяти дней в апелляционном суде столицы.

Адвокат подозреваемого Эдуард Вербинец после заседания объявил о намерении обратиться в Государственное бюро расследований из-за "незаконного судебного решения". По утверждению адвоката, суд должен избрать его подзащитному Губскому меру пресечения в виде домашнего ареста, а не содержания под стражей, поскольку тот ранее не совершал преступлений.

Второго фигуранта дела Антона Голощапова суд отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца, уточняют "Буквы". Он обязан носить электронный браслет. Более мягкая мера связана с тем, что Голощапов несовершеннолетний – он  2004 года рождения.

Контекст:

Фотокорреспондента "Букв" Кужельного избили после акции, которая прошла 14 августа под Офисом президента. Он рассказал, что после акции его догнала группа лиц, которые требовали удалить фото, сделанные во время мероприятия, а затем применили силу. Позже к нему подошел лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий. Он осудил нападение и пообещал помочь идентифицировать причастных к нему.

Позже в "Национальном корпусе" сообщили, что нашли нападавших на журналиста. В партии заявили, что виновные "понесли наказание" и извинились перед Кужельным.

15 августа полиция объявила подозрение двум причастным к нападению на журналиста. Правоохранители напомнили, что извинение за совершение преступления не освобождает от ответственности. 

Теги: СМИ, арест, журналисты, избиение, суд, Офис президента Украины
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