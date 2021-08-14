После акции под Офисом президента неизвестные избили фотокорреспондента "Букв". Полиция открыла производство

Издание сообщило, что нападающие сняли видео инцидента и опубликовали его в одном из закрытых Telegram-каналов.

По данным "Букв", у фотокорреспондента после нападения – синяки, царапины и ссадины.

Кужельный рассказал, что после акции его догнала группа лиц, которые требовали удаления фото, сделанных во время мероприятия, а затем применили силу.

"Я не успел пройти и метров 100, меня позвали. Я вернулся, какой-то парень догнал меня. Он спросил, что я фотографировал, чтобы я удалил эти фотографии. Тогда подошли другие ребята, они окружили меня. Я пытался отойти, они за мной. Требовали, чтобы я достал телефон и удалил фотографии. Я сказал, что я журналист, пришел, чтобы вести съемку. Спросили, из какого издания, я показал "корочку". Но они не отстали, начали говорить, что я "левак". Я предложил им подойти к [лидеру "Национального корпуса"] Андрею Билецкому, он подтвердит, что я журналист. Они не были согласны никуда идти. Один начал меня бить по ноге, другой куда-то в голову, и я упал", – сказал корреспондент.

Кужельный также отметил, что один из нападавших перед тем, как применить против него силу, упоминал о нападении, которое произошло 21 июля под судом, где проходило заседание по делу анархиста Алексея Боленкова, и о нападающем – российском неонацисте Михаиле Шаланкевиче по прозвищу Ганс.

Нападение, по словам Кужельного, завершилось после того, как к месту начали подходить другие журналисты.

Позже к нему подошел лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий. Он осудил нападение и пообещал помочь идентифицировать причастных к нему.

В Нацполиции Украины заявили, что начали расследование нападения на журналиста во время акции протеста в Киеве.

"В Печерское управления полиции с заявлением о правонарушениях обратился журналист. Он сообщил, что во время акции в правительственном квартале неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении журналиста). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.