"Объем прибыли – 1 млн грн ежемесячно". СБУ разоблачила группировку, которая вымогала у бизнесменов деньги

"По данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Они имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера. Объем их прибыли составлял более 1 млн грн ежемесячно", – отметили в релизе.
Злоумышленники угрожали насилием и физической расправой предпринимателям, которые отказывались им платить. Задокументированы случаи, когда участники группировки наносили ущерб личному имуществу предпринимателей, в частности поджигали автомобили.
"Группировка имела большое влияние на представителей органов местной власти. СБУ задокументировала, что преступной деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета", – уточнили в спецслужбе.
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли крупные суммы денег, черновые записи учета поборов, оружие, боеприпасы, а также удостоверение действующих сотрудников Национальной полиции. Действия злоумышленников квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины:
Участникам преступной группировки готовится сообщение о подозрении.
6 августа СБУ обнародовала доказательства деятельности группировки. Восьмерым участникам сообщили о подозрении.
"СБУ имеет доказательства противоправной деятельности злоумышленников, среди которых аудио- и видеоматериалы", – подчеркнули правоохранители.
Служба безопасности обнародовала записи телефонных разговоров участников дела с их жертвами.
"Добрый день. Слушай сюда, у...бан, если еще раз будешь позволять так себя вести и не будешь в конце месяца платить бабки, я тебя лично похороню. Ты понял? Давай, чтобы у тебя больше не было таких ситуаций", – говорит К.
На записи фигурант Р. отвечает: "Я же Диме все сказал, что не будет никогда".