"Объем прибыли – 1 млн грн ежемесячно". СБУ разоблачила группировку, которая вымогала у бизнесменов деньги

В преступной группировке состояло около 50 человек, во время обысков у них СБУ изъяла оружие и деньги Фото: ssu.gov.ua

"По данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Они имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера. Объем их прибыли составлял более 1 млн грн ежемесячно", – отметили в релизе.

Злоумышленники угрожали насилием и физической расправой предпринимателям, которые отказывались им платить. Задокументированы случаи, когда участники группировки наносили ущерб личному имуществу предпринимателей, в частности поджигали автомобили.

"Группировка имела большое влияние на представителей органов местной власти. СБУ задокументировала, что преступной деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета", – уточнили в спецслужбе.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли крупные суммы денег, черновые записи учета поборов, оружие, боеприпасы, а также удостоверение действующих сотрудников Национальной полиции. Действия злоумышленников квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ст. 189 (вымогательство);

ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности).

Участникам преступной группировки готовится сообщение о подозрении.

6 августа СБУ обнародовала доказательства деятельности группировки. Восьмерым участникам сообщили о подозрении.

"СБУ имеет доказательства противоправной деятельности злоумышленников, среди которых аудио- и видеоматериалы", – подчеркнули правоохранители.

Служба безопасности обнародовала записи телефонных разговоров участников дела с их жертвами.

"Добрый день. Слушай сюда, у...бан, если еще раз будешь позволять так себя вести и не будешь в конце месяца платить бабки, я тебя лично похороню. Ты понял? Давай, чтобы у тебя больше не было таких ситуаций", – говорит К.

На записи фигурант Р. отвечает: "Я же Диме все сказал, что не будет никогда".

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