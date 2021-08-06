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"Объем прибыли – 1 млн грн ежемесячно". СБУ разоблачила группировку, которая вымогала у бизнесменов деньги

 
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В преступной группировке состояло около 50 человек, во время обысков у них СБУ изъяла оружие и деньги
В преступной группировке состояло около 50 человек, во время обысков у них СБУ изъяла оружие и деньги
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины провела в Харьковской области спецоперацию и ликвидировала преступную группировку, в которой состояло около 50 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов и мужчины, участвовавшие в боевых действиях. Об этом 5 августа сообщил пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Они имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера. Объем их прибыли составлял более 1 млн грн ежемесячно", – отметили в релизе.

Злоумышленники угрожали насилием и физической расправой предпринимателям, которые отказывались им платить. Задокументированы случаи, когда участники группировки наносили ущерб личному имуществу предпринимателей, в частности поджигали автомобили.

"Группировка имела большое влияние на представителей органов местной власти. СБУ задокументировала, что преступной деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета", – уточнили в спецслужбе.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли крупные суммы денег, черновые записи учета поборов, оружие, боеприпасы, а также удостоверение действующих сотрудников Национальной полиции. Действия злоумышленников квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ст. 189 (вымогательство);
  • ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности).

Участникам преступной группировки готовится сообщение о подозрении.

6 августа СБУ обнародовала доказательства деятельности группировки. Восьмерым участникам  сообщили о подозрении.

"СБУ имеет доказательства противоправной деятельности злоумышленников, среди которых аудио- и видеоматериалы", – подчеркнули правоохранители.

Служба безопасности обнародовала записи телефонных разговоров участников дела с их жертвами. 

"Добрый день. Слушай сюда, у...бан, если еще раз будешь позволять так себя вести и не будешь в конце месяца платить бабки, я тебя лично похороню. Ты понял? Давай, чтобы у тебя больше не было таких ситуаций", – говорит К.

На записи фигурант Р. отвечает: "Я же Диме все сказал, что не будет никогда".

ВИДЕО
Видео: Службы безпеки Украиїни / YouTube
Теги: СБУ, Украина, Харьков, оружие, боеприпасы, деньги, видео, спецслужбы, предприниматели, ущерб, спецоперация, аудио, обыски, имущество, Служба безопасности Украины
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