СБУ разоблачила украинского военного, который собирал разведданные для военной разведки РФ

Разоблаченному агенту сообщили о подозрении по статье о государственной измене Фото: ssu.gov.ua

По предварительным данным следствия, к противоправной деятельности военного привлек его родственник, который является кадровым офицером вооруженных сил РФ. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию в сфере обороны Украины, в частности о мобилизационных мероприятиях.

Для хранения и переправки информации за границу военнослужащий использовал удаленные серверы хранения данных и мессенджеры. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке незаконной передачи мобилизационных сведений.

Разоблаченному агенту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.