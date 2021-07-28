Контрразведка СБУ задержала агента военной разведки РФ

По данным СБУ, злоумышленника задержали во время получения секретной информации об одном из складов артиллерийских боеприпасов Фото: ssu.gov.ua

По данным спецслужбы, злоумышленника задержали "на горячем" во время получения секретной информации об одном из складов артиллерийских боеприпасов региона.

Оперативники СБУ установили, что житель Черкасской области был завербован российской спецслужбой на территории РФ. Основная задача, которую поставили перед ним российские кураторы, – сбор и передача информации о военных стратегических объектах.

"Чтобы выполнить указания российской разведки, злоумышленник пытался привлечь к противоправной деятельности военнослужащего Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Контрразведчики и следователи СБУ задокументировали факты сбора злоумышленником данных, в том числе с ограниченным доступом, о местах расположения артиллерийских складов на территории Черкасской области, режиме их охраны, перечне и количестве хранящихся там боеприпасов.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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