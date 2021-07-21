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Суд в Луганской области приговорил к восьми годам тюрьмы агента ФСБ, собиравшего данные об украинских ракетах

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Мужчину задержали на горячем, отметили в СБУ
Мужчину задержали на горячем, отметили в СБУ
Фото: gp.gov.ua

Лисичанский городской суд Луганской области приговорил к восьми годам и одному месяцу лишения свободы агента ФСБ РФ, который пытался передать российской спецслужбе информацию об украинской разработке в ракетостроении. Об этом 21 июля проинформировала Служба безопасности Украины.

Уголовное производство велось по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

"Установлено, что, действуя по заданию спецслужб страны-агрессора, злоумышленник установил контакт с военнослужащими одного из научно-исследовательских центров Вооруженных сил Украины. Его целью было получение от последних за денежное вознаграждение сведений о новейшей военной разработке – ракетном комплексе "Нептун". Вражеского агента задержали на горячем при попытке передачи секретной технической документации", – объяснили в СБУ.

В ведомстве отметили, что разведывательную деятельность жителя Луганской области контрразведчики СБУ прекратили в мае 2020 года.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что "обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления".

"В 2018 году гражданин был завербован сотрудниками так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР" под кураторством ФСБ Российской Федерации. [...] Во время фотографирования и пересылки сотрудникам ФСБ РФ имитационной документации в мае 2020 года мужчину задержали. За выполнение задания он должен был получить $10 тыс.", – рассказали представители прокуратуры.

Контекст:

Береговой мобильный ракетный комплекс "Нептун" состоит из универсальной самоходной пусковой установки, транспортной машины для перевозки ракет, транспортно-заряжающей машины и командно-штабного модуля, отмечается на сайте госконцерта "Укроборонпром".

Об успешном этапе испытаний "Нептуна" в Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили в апреле 2019 года. В мае комплекс успешно прошел огневые испытания. В июне испытали боеголовку ракетного комплекса

В августе 2020 года комплекс "Нептун" был принят на вооружение украинской армии.

В сентябре командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа сообщил, что будут сформированы три дивизиона с ракетами "Нептун".

Теги: СБУ, Луганская область, прокуратура, ФСБ, Лисичанск, контрразведка, приговор, спецслужбы, документы, Нептун, ЛНР, вознаграждение, уголовное производство, ракетный комплекс, суд, Офис генпрокурора, измена
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