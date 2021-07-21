Суд в Луганской области приговорил к восьми годам тюрьмы агента ФСБ, собиравшего данные об украинских ракетах

Уголовное производство велось по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.



"Установлено, что, действуя по заданию спецслужб страны-агрессора, злоумышленник установил контакт с военнослужащими одного из научно-исследовательских центров Вооруженных сил Украины. Его целью было получение от последних за денежное вознаграждение сведений о новейшей военной разработке – ракетном комплексе "Нептун". Вражеского агента задержали на горячем при попытке передачи секретной технической документации", – объяснили в СБУ.

В ведомстве отметили, что разведывательную деятельность жителя Луганской области контрразведчики СБУ прекратили в мае 2020 года.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что "обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления".

"В 2018 году гражданин был завербован сотрудниками так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР" под кураторством ФСБ Российской Федерации. [...] Во время фотографирования и пересылки сотрудникам ФСБ РФ имитационной документации в мае 2020 года мужчину задержали. За выполнение задания он должен был получить $10 тыс.", – рассказали представители прокуратуры.