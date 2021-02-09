В Николаеве задержали агента ФСБ РФ, который собирал секретные сведения в оборонной сфере – СБУ

Завербованному агенту ФСБ РФ, которого задержали в Николаеве, сообщили о подозрении по статье о государственной измене.

По данным СБУ, агента российской спецслужбы поймали с поличным Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агента ФСБ РФ, который собирал секретные сведения, составляющие государственную тайну в оборонной сфере. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи установили, что работник одного из стратегических предприятий Николаева был завербован ФСБ и получил задание собрать информацию о современной военной технике для ВСУ.

Контрразведчики СБУ зафиксировали, что для получения доступа к технической документации новейших разработок, а именно к закрытым программам по использованию беспилотных летательных аппаратов, злоумышленник пытался завербовать одного из руководителей учреждения.

"Сотрудники СБУ задержали агента российской спецслужбы с поличным во время контролируемой передачи "секретных данных", – уточнили в спецслужбе.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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