СБУ задержала в Киевской области международную группировку фальшивомонетчиков

группа фальшивомонетчиков состояла из пяти жителей разных регионов Украины и нескольких иностранцев. Фальшивые банкноты они сбывали по половине от номинальной стоимости доллара США, сообщила Служба безопасности Украины.

Во время обысков у фигурантов нашли 25 тыс. фальшивых долларов ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киевской области организаторов и активных участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларовых купюр. Об операции рассказали в пресс-центре СБУ 5 февраля.

По информации следствия, в группу входили пять жителей из разных регионов Украины и несколько иностранцев. Фальшивые банкноты они сбывали по половине от номинальной стоимости доллара США. Клиентов подыскивали через личные связи, утверждают в СБУ.

У фигурантов провели 17 обысков. Правоохранители нашли 25 тыс. поддельных долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги.

Сейчас решается вопрос сообщения пяти задержанным о подозрении и избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.