В Хмельницкой и Одесской областях полиция задержала фальшивомонетчиков. Они изготовили сотни тысяч поддельных гривен

Министерство внутренних дел Украины рассказало о задержании банды фальшивомонетчиков, которые наладили схему сбыта фальшивых купюр в Хмельницком, Одессе и Одесской области.

Фальшивомонетчики могут внести залог в размере более 180 тыс. гривен Фото: mvs.gov.ua

Полиция разоблачила банду фальшивомонетчиков, которые наладили производство и сбыт поддельных денег в Хмельницкой и Одесской областях. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины 1 февраля.

Организаторами группы фальшивомонетчиков, по информации полицейских, оказались 38-летний житель Хмельницкого района, который отбывал наказание за умышленное убийство. В криминальном мире он имеет статус "смотрящего". Его сообщником оказался 32-летний одессит, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием.

Они подобрали себе ряд исполнителей в Хмельницком, Одессе и Одесской области из ранее судимых лиц, между которыми четко распределили роли. Одни изготавливали фальшивые купюры, другие перевозили их, третьи – сбывали. В основном это была национальная валюта номиналом в 500 гривен, уточнили в МВД.

Одновременно в Хмельницкой и Одесской областях правоохранители провели 18 обысков. Они изъяли сотни тысяч фальшивых гривен, купюры иностранных валют, специальные клише, оборудование для изготовления фальшивых денег, оружие и наркотики.

Некоторые фигуранты получили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины. Одному из них предъявили подозрение по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На период досудебного расследования суд взял фигурантов под стражу с возможностью внесения залога в размере более 180 тыс. гривен.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, правоохранители устанавливают каналы сбыта фальшивых денег и других фигурантов, причастных к преступной схеме.