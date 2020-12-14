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Мошенники звонят чиновникам от имени заместителя генпрокурора Мамедова – пресс-служба

С прошлой недели украинским чиновникам и журналистам поступают звонки от имени заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова. Мошенники, прикрываясь его именем, требуют решения различных вопросов, в том числе личных. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Мамедов находится с официальным визитом в Нидерландах
Мамедов находится с официальным визитом в Нидерландах
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Против заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова развернута масштабная дискредитационная информационная кампания. Об этом 14 декабря в Facebook написала сотрудница пресс-службы Офиса генпрокурора Наталья Непряхина.

"Еще с пятницы от имени Гюндуза Мамедова поступают звонки на личные номера должностных лиц, в том числе и органов прокуратуры, а также журналистов. Причем дозвонщик идентифицирует людей, обращается к ним по имени и отчеству. Звонки поступают с номера 095 465-13-51. На данный момент нам известно по крайней мере об около 10 таких звонках", – сказано в сообщении.

По информации Непряхиной, от имени Мамедова требуют содействия в решении различных вопросов, в том числе личных. Посредником якобы является личный помощник Денис, который общается с номера 099 779-64-21.

"В настоящее время заместитель генерального прокурора находится с официальным визитом в Нидерландах, где в Гааге участвует в заседании 19-й сессии Ассамблеи государств – участников Римского статута. Во время фейковых телефонных разговоров он находился в зале Офиса прокурора Международного уголовного суда (МУС), позже общался с журналистом и проводил ряд важных встреч, в частности с представителями и руководством Службы иммиграции и натурализации Нидерландов", – отмечено в посте.

В Офисе генпокурора атаку на Мамедова связывают с решением МУС о начале расследования ситуации в Украине и признании преступлений России в Украине.

"Если вам поступали подобные обращения от имени Мамедова, просим присылать нам такие факты для передачи информации в следственные органы", – сообщила Непряхина.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3787118177998210&id=100001001959139

Теги: Россия, Украина, Нидерланды, телефоны, журналисты, чиновники, Международный уголовный суд, Гюндуз Мамедов, Офис генпрокурора
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