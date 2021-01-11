Виктор Ляшко: От моего имени звонят мошенники и просят денег

Телефонные мошенники представляются именем главного санврача Украины Виктора Ляшко и рассказывают, что он оказался в трудной ситуации.

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что под его именем людям звонят мошенники и просят срочно перевести деньги на счет. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, мошенники представляются как от его имени, так и от имени сотрудников его приемной рассказывают о том, что он якобы оказался в трудной ситуации, и просят перевести значительную сумму средств на счет.

Замминистра добавил, что звонки с просьбой срочно помочь деньгами могут поступать и с фейкового Telegram-канала.

"Звонит фейковый Ляшко с такого же фейкового Telegram-канала с моим личным фото. Аферист говорит от моего имени и просит срочно помочь деньгами. Официально сообщаю, что это мошенничество. Никаких телефонных звонков от меня не поступало", – подчеркнул Ляшко.

По данным НБУ, телефонное мошенничество – один из самых популярных методов аферистов в Украине.

МВД Украины призывает украинцев перепроверять все просьбы от помощи, которые поступают якобы от друзей через Telegram.