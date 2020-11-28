МВД Украины предупредило о новом мошенничестве в Telegram

Министерство внутренних дел Украины призвало перепроверять просьбы о материальной помощи, которые поступают в Telegram.

В мессенджере Telegram появился новый вид мошенничества, сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

"Ваши друзья получают сообщение якобы с вашего аккаунта: фото – ваше, однако, номер скрыт. Неизвестные просят одолжить деньги. Если вы получили такое сообщение, то лучше позвоните этому человеку и спросите, отправлял ли он подобную просьбу", – призвали в МВД.

В случае, если вы стали жертвой интернет-мошенников, необходимо обратиться в полицию по номеру 102 или в ближайшее отделение, "собрав все доказательства факта мошенничества".