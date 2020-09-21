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ПРОИСШЕСТВИЯ

Украинец в Польше застраховал жизнь на 26 млн злотых и инсценировал свою смерть

Гражданин Украины заключил договоры страхования жизни в страховых компаниях Польши с октября 2018 года по январь 2019 года. Его мать пыталась получить в качестве компенсации порядка 191 млн грн, сообщила полиция Польши.

Гражданин Украины якобы утонул в июле 2019 года на Киевском водохранилище
Гражданин Украины якобы утонул в июле 2019 года на Киевском водохранилище
Фото: depositphotos.com

Польские правоохранители задержали в пограничном пункте "Дорогуск" гражданина Украины, которого подозревают в попытке вымогательства почти 26 млн злотых (191 млн грн) у порядка 10 страховых компаний в Польше. Об этом сообщила пресс-служба полиции Польши 21 сентября.

По информации следствия, в конце октября 2019 года гражданка Украины на территории Польши подала иск о компенсации за смерть ее сына в местные страховые компании. Дебиторская задолженность составила почти 26 млн злотых. Истец предоставила украинские документы об обстоятельствах смерти сына в результате аварии, которая произошла в июле 2019-го на Киевском водохранилище.

По документам, которые подала женщина, ее сын на арендованной лодке столкнулся с другой лодкой, упал за борт и утонул. Тело было кремировано на следующий день.

Сотрудники отдела по борьбе с организованной экономической преступностью установили, что Евгений П. заключил договоры страхования жизни в различных страховых компаниях Польши в период с октября 2018 года по январь 2019-го.

"Было установлено, что мужчина получил польское гражданство в декабре 2018 года и использует польские документы, удостоверяющие личность, на имя Евгениуша П., о чем не уведомлял ни одну из страховых компаний. С момента подачи иска Евгений П., он же Евгениуш П., находился в разных странах, включая Украину, Великобританию, Турцию и Северный Кипр, каждый раз пользуясь польским паспортом", – сказано в сообщении.

Польская прокуратура предъявила украинцу обвинение в попытке мошенничества в крупном размере. Ему может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет. Сейчас он арестован на три месяца.

По информации польской полиции, в Украине начато расследование в связи с ненадлежащим проведением следственных действий в отношении прекращения процедуры утопления мужчины в 2019 году.

В Украине дело расследует Госбюро расследований.

Теги: Украина, Польша, полиция, страхование, мошенничество, ГБР
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