У могилы агента НКВД Кузнецова во Львове обнаружили подкоп

Во Львове неизвестные совершили подкоп рядом с могилой советского диверсанта Николая Кузнецова. Местные СМИ не исключают попытки похищения останков. Родственники Кузнецова хотят перезахоронить его останки в Екатеринбурге, однако в 2020 году Львовский горсовет не согласовал передачу праха сотрудника НКВД его родственникам.

Родственники Кузнецова хотят перезахоронить его останки в Екатеринбурге Фото: zaxid.net

Вечером 31 декабря житель Львова обнаружил подкоп могилы агента НКВД Николая Кузнецова на Холме славы. Об этом пишет местное издание Zaxid.net.

По его информации, на месте работали сотрудники полиции и других силовых ведомств.

"Подкоп обнаружили на клумбе позади памятника на могиле Кузнецова, яма сверху была прикрыта доской. Цель подкопа пока непонятна, но, вероятно, речь идет о попытке похитить останки советского агента или о подготовке к подрыву могилы", – отметил сайт.

На сайте полиции нет информации о происшествии. Правоохранителли, по данным Zaxid.net, обещали предоставить подробную информацию 2 января.

Николай Кузнецов – советский диверсант-разведчик, агент НКВД, ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Кузнецов погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Львовской области. Ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию останков агента НКВД провели в 1959 году, в 1960 году их перезахоронили на Холме славы во Львове.

Zaxid.net пишет, что родственники Кузнецова хотят перезахоронить его останки в Екатеринбурге. 7 февраля 2020 года исполнительный комитет Львовского горсовета не согласовал передачу праха Кузнецова его родственникам в Россию.

Могилу Кузнецова неоднократно разрисовывали, а в марте 2019 года с нее похитили бронзовый барельеф.