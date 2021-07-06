Обвинения в адрес консула Эстонии, которого задержала ФСБ в России, безосновательны – МИД

В МИД Эстонии отреагировали на задержание консула Фото: vm.ee

Об этом представитель министерства иностранных дел Эстонии Ари Леммик сказала в комментарии Delfi.

По ее словам, Лятте проводил рабочую встречу в политехническом университете, а потом был задержан на полтора часа.

Леммик сказала, что это "еще один пример незаинтересованности России в дружеских отношениях с соседними странами". Она назвала инцидент провокацией, которую Эстония осуждает.