ФСБ заявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге

Консула Лятте (на фото) задержали якобы при получении материалов закрытого характера от гражданина РФ Фото: assembly.spb.ru

Об этом пресс-служба ведомства сообщила 6 июля.

Дипломата задержали якобы с поличным – "при получении от российского гражданина материалов закрытого характера".

"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", – говорится в заявлении.