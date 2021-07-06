ФСБ заявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге

Об этом пресс-служба ведомства сообщила 6 июля.
Дипломата задержали якобы с поличным – "при получении от российского гражданина материалов закрытого характера".
"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", – говорится в заявлении.
Это не первый случай задержания иностранных дипломатов российскими спецслужбами. В апреле в получении "закрытой информации" обвиняли украинского консула Александра Сосонюка. 21 апреля он покинул территорию РФ.