Контрразведка СБУ задержала агента российской военной разведки

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что вернувшись в Украину, мужчина по заданию российских кураторов собирал информацию о местных чиновниках и военнослужащих. В частности, его интересовали компрометирующие данные на них, а также сведения об их выездах в РФ и на временно оккупированные территории, наличие родственных связей, имущества и тому подобное.

"Указанные сведения должны были использоваться для создания условий для выезда указанной категории лиц в страну-агрессора или на оккупированные ею территории, их последующего задержания и привлечения российскими спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, собранные данные задержанный агент передавал через отработанный закрытый канал связи. При выполнении заданий он получал денежное вознаграждение в национальной валюте РФ на банковскую карточку.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли средства связи, которые использовались для контактов с представителем генштаба ВС РФ, банковские карты "Сбербанка России", а также удостоверение о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.