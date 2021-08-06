В Киеве задержали активную участницу ИГИЛ, которую искал Интерпол – СБУ

По данным СБУ, иностранка получила вид на жительство в Украине, предоставив ложные сведения Фото: depositphotos.com

По данным спецслужбы, задержанная – гражданка одной из стран Центральной Азии и является активной участницей террористической организации. На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии, сообщают в СБУ.

"Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, она на основании представления заведомо ложных сведений получила вид на жительство", – говорится в сообщении.

Суд применил к задержанной меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.