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В Киеве задержали активную участницу ИГИЛ, которую искал Интерпол – СБУ

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По данным СБУ, иностранка получила вид на жительство в Украине, предоставив ложные сведения
По данным СБУ, иностранка получила вид на жительство в Украине, предоставив ложные сведения
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины совместно с полицией задержала в Киеве участницу международной террористической организации "Исламское государство", которая находилась в розыске по линии Интерпола. Об этом сообщается на сайте СБУ.

По данным спецслужбы, задержанная – гражданка одной из стран Центральной Азии и является активной участницей террористической организации. На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии, сообщают в СБУ.

"Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, она на основании представления заведомо ложных сведений получила вид на жительство", – говорится в сообщении. 

Суд применил к задержанной меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Контекст:

ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта") – международная исламистская террористическая организация, созданная в 1999 году.

Впоследствии группировка захватила часть территории Сирии, Ирака и Ливии. Боевики ИГИЛ участвовали в боевых действиях в Афганистане, Пакистане, Египте, Йемене, Нигерии и ведут террористическую деятельность в других странах.

Евросоюз вводил санкции против ИГИЛ, в 2021 году к ним присоединилась Украина.

Теги: СБУ, Интерпол, террористы, Исламское государство, экстрадиция, ИГИЛ, Служба безопасности Украины
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