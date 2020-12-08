Госдеп США опубликовал список стран, которые нарушают религиозные свободы

Государственный департамент США поместил Коморские Острова, Кубу, Никарагуа и Россию в специальный список для наблюдения за правительствами, которые "участвовали или терпимо относились к серьезным нарушениям религиозных свобод".

Государственный департамент США назвал Бирму, Китай, Эритрею, Иран, Нигерию, КНДР, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан странами, вызывающими особую озабоченность в связи с нарушением религиозных свобод граждан. Заявление опубликовано на сайте Госдепа 7 декабря.

Список стран, в которых нарушается свобода вероисповедания, составлен на основании закона США о международной религиозной свободе 1998 года.

"Мы также помещаем Коморские Острова, Кубу, Никарагуа и Россию в специальный список для наблюдения за правительствами, которые участвовали или терпимо относились к серьезным нарушениям религиозных свобод", – отмечено в сообщении.

Государственный департамент включил в список террористические группровки "Аш-Шабаб", "Аль-Каиду", "Боко Харам", "Хаят Тахрир аш-Шам", "Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин", ИГИЛ, Талибан.

"США будут продолжать неустанно работать, чтобы положить конец злоупотреблениям и преследованиям по религиозным мотивам во всем мире, а также обеспечить, чтобы каждый человек везде и в любое время имел право жить согласно велениям совести", – сказано в заявлении.