Украина присоединилась к санкциям ЕС против ИГИЛ и "Аль-Каиды"

Санкции против террористических организаций ИГИЛ и "Аль-Каида" были продлены до 31 октября 2021 года. К ним присоединилась Украина.

Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против террористических организаций ИГИЛ и "Аль-Каида", а также против лиц и организаций, связанных с ними. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба Европейского совета.

Решение о продлении санкций до 31 октября 2021 года было принято 19 октября. Кроме Украины, к ним присоединились Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Армения и Грузия.

"Они обеспечат соответствие своей национальной политики этим решениям Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – говорится в сообщении.

Террористическая организация "Исламское государство" была основана в 2006 году. Впоследствии группировка захватила часть территории Сирии, Ирака и Ливии. Боевики ИГИЛ участвовали в боевых действиях в Афганистане, Пакистане, Египте, Йемене, Нигерии и ведут террористическую деятельность в других странах.

"Аль-Каида" имеет крупные ячейки в Пакистане, Афганистане, Йемене, Саудовской Аравии, Ираке, Сирии, Египте, Судане, Кении, Танзании, Нигере, Мали, Индонезии и на Филиппинах.