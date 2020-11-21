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Ответственность за ракетный обстрел Кабула взял на себя ИГИЛ

Представитель МВД Афганистана заявил, что к ракетному обстрелу Кабула, приведшему к жертвам среди мирного населения, причастно движение "Талибан". Однако там опровергли эту информацию.

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По Кабулу были выпущены 23 ракеты
По Кабулу были выпущены 23 ракеты
Фото: ЕРА

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за произошедший 21 ноября ракетный обстрел столицы Афганистана Кабула. Об этом в Twitter проинформировало агентство AFP.

"Исламское государств" взяло на себя ответственность за залп, который обрушился на различные части центрального и северного Кабула, в том числе внутри и вокруг сильно укрепленной "зеленой зоны", в которой расположены посольства и международные фирмы", – говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что представитель МВД Афганистана Тарик Ариан обвинил в обстреле Кабула движение "Талибан", которое сейчас ведет переговоры с Соединенными Штатами о мирном процессе в стране.

Сам "Талибан" опроверг свою причастность к обстрелу Кабула 21 ноября. По данным МВД, по столице Афганистана выпустили 23 ракеты, погибли восемь мирных жителей.

29 февраля 2020 года США и движение "Талибан" подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Оно предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.

Теги: МВД, Афганистан, посольство, переговоры, террористы, Исламское государство, Талибан, талибы, жертвы, обстрелы, Кабул, ракеты, ИГИЛ
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