Ответственность за ракетный обстрел Кабула взял на себя ИГИЛ

Представитель МВД Афганистана заявил, что к ракетному обстрелу Кабула, приведшему к жертвам среди мирного населения, причастно движение "Талибан". Однако там опровергли эту информацию.

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за произошедший 21 ноября ракетный обстрел столицы Афганистана Кабула. Об этом в Twitter проинформировало агентство AFP.

"Исламское государств" взяло на себя ответственность за залп, который обрушился на различные части центрального и северного Кабула, в том числе внутри и вокруг сильно укрепленной "зеленой зоны", в которой расположены посольства и международные фирмы", – говорится в сообщении.

#UPDATE The Islamic State (IS) group claimed responsibility for the salvo, which slammed into various parts of central and north Kabul - including in and around the heavily fortified Green Zone that houses embassies and international firms https://t.co/AE03yTAQ8W pic.twitter.com/KkiM71n3MH — AFP News Agency (@AFP) November 21, 2020

Агентство отмечает, что представитель МВД Афганистана Тарик Ариан обвинил в обстреле Кабула движение "Талибан", которое сейчас ведет переговоры с Соединенными Штатами о мирном процессе в стране.

Сам "Талибан" опроверг свою причастность к обстрелу Кабула 21 ноября. По данным МВД, по столице Афганистана выпустили 23 ракеты, погибли восемь мирных жителей.

29 февраля 2020 года США и движение "Талибан" подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Оно предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.