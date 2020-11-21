Кабул обстреляли ракетами, есть погибшие мирные жители

Ракетный обстрел Кабула начался сразу после двух взрывов, произошедших в городе.

21 ноября столица Афганистана Кабул подверглась ракетному обстрелу, погибли восемь мирных жителей. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщает местный телеканал TOLOnews.

Ранения получил 31 человек.

По данным правоохранителей Афганистана, в общей сложности по разным районам Кабула выпустили 23 ракеты.

Ракетный обстрел начался через две минуты после двух взрывов, которые произошли в столице страны. Одна из ракет упала на территорию посольства Ирана.

Полиция утверждает, что обстрел велся из самого Кабула.

Среди жертв есть сестра и брат, которые обедали в своем доме, а также сотрудник сил безопасности, ранены также трое его коллег.

TOLOnews отмечает, что движение "Талибан" отвергает свою причастность к обстрелу.

29 февраля 2020 года США и "Талибан" подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Оно предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.